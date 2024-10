Tajani contro la Bce: “Lagarde ora deve ridurre i tassi. Serve più coraggio” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un messaggio così incisivo da San Paolo a Francoforte non poteva essere più chiaro. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha deciso di adottare una posizione netta contro Christine Lagarde, la governatrice della Banca Centrale Europea. “Abbiamo un problema legato ai tassi di interesse. Attualmente, paghiamo più a titolo di interessi sul debito pubblico rispetto a quanto investiamo nella sanità. È tempo che la signora Lagarde riduca in modo significativo i tassi“, ha dichiarato Tajani durante un evento a San Paolo, al termine della sua missione in America Latina. Intanto, il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy, ha annunciato che un abbassamento dei tassi è probabile per ottobre e ha esortato i governi a non interferire nelle fusioni bancarie. Thesocialpost.it - Tajani contro la Bce: “Lagarde ora deve ridurre i tassi. Serve più coraggio” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un messaggio così incisivo da San Paolo a Francoforte non poteva essere più chiaro. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonioha deciso di adottare una posizione nettaChristine, la governatrice della Banca Centrale Europea. “Abbiamo un problema legato aidi interesse. Attualmente, paghiamo più a titolo di interessi sul debito pubblico rispetto a quanto investiamo nella sanità. È tempo che la signorariduca in modo significativo i“, ha dichiaratodurante un evento a San Paolo, al termine della sua missione in America Latina. Intanto, il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy, ha annunciato che un abbassamento deiè probabile per ottobre e ha esortato i governi a non interferire nelle fusioni bancarie.

