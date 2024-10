Supercoppa Italiana, il montepremi della vincitrice. Inter dentro – SM (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri sono uscite le date degli incontri di Supercoppa Italiana, in programma subito dopo Capodanno. L’Inter partecipa ed è l’ultima vincitrice, il montepremi in ballo per Sport Mediaset. COMPETIZIONE – La Supercoppa Italiana si giocherà a gennaio, come accaduto durante lo scorso anno. In quel frangente l’Inter ne uscì vincitrice dopo aver battuto sia Lazio che Napoli al 90? con la rete di Lautaro Martinez decisiva. In questa stagione il format rimarrà il medesimo: quattro club partecipanti, due semifinali e una finale. Non si andrà ai tempi supplementari, in caso di pareggio si faranno direttamente i calci di rigore. Si giocherà alla Kingdom Arena, definita dalla Lega Serie A in questo modo: «il più moderno impianto multi sport al coperto di tutto il Middle East e Nord Africa. Inter-news.it - Supercoppa Italiana, il montepremi della vincitrice. Inter dentro – SM Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri sono uscite le date degli incontri di, in programma subito dopo Capodanno. L’partecipa ed è l’ultima, ilin ballo per Sport Mediaset. COMPETIZIONE – Lasi giocherà a gennaio, come accaduto durante lo scorso anno. In quel frangente l’ne uscìdopo aver battuto sia Lazio che Napoli al 90? con la rete di Lautaro Martinez decisiva. In questa stagione il format rimarrà il medesimo: quattro club partecipanti, due semifinali e una finale. Non si andrà ai tempi supplementari, in caso di pareggio si faranno direttamente i calci di rigore. Si giocherà alla Kingdom Arena, definita dalla Lega Serie A in questo modo: «il più moderno impianto multi sport al coperto di tutto il Middle East e Nord Africa.

