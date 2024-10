Superbonus, Giorgetti: “Rincari nelle rendite catastali per chi lo ha usato” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Saranno rivisti i valori catastali degli immobili che sono stati migliorati con fondi pubblici grazie all’uso del Superbonus. Lo ha annunciato il ministro dell’economia Giorgetti. Oggi in aula il piano strutturale di bilancio. Servizio di Augusto Cantelmi Superbonus, Giorgetti: “Rincari nelle rendite catastali per chi lo ha usato” TG2000. Tv2000.it - Superbonus, Giorgetti: “Rincari nelle rendite catastali per chi lo ha usato” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Saranno rivisti i valoridegli immobili che sono stati migliorati con fondi pubblici grazie all’uso del. Lo ha annunciato il ministro dell’economia. Oggi in aula il piano strutturale di bilancio. Servizio di Augusto Cantelmi: “per chi lo ha” TG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgetti : rendite del catasto più alte per chi ha usato superbonus 110% e bonus edilizi - . . Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti la cita, un pò a sorpresa - visto che il catasto è da sempre un tabù per il centrodestra - illustrando il Psb in Parlamento. Rivedere le rendite catastali per chi ha riqualificato la propria casa con l’aiuto dei bonus edilizi. C'è anche questa tra le riforme che l’Italia ha inserito nel Piano strutturale di bilancio che presenterà all’Europa. (Gazzettadelsud.it)

Giorgetti tra catasto e superbonus : le nuove sfide fiscali dell’Italia - Due dei temi più dibattuti in questo periodo sono del resto la riforma del catasto e le modifiche al Superbonus. Dall’altro lato, il Superbonus, sebbene sia stato inizialmente accolto positivamente, ora è visto con un misto di favore e preoccupazione per il suo impatto finanziario a lungo termine. Specialmente in un contesto in cui il costo della vita è in aumento. (Velvetmag.it)

Rivincita sul Superbonus - Giorgetti e Salvini : nessuna stangata sulla casa - Nella replica, il Ministro specifica che si tratta di: (a) cercare le case fantasma (b) verificare che chi ha fatto i lavori abbia aggiornato i dati catastali Entrambe le attività rientrano nell'ordinarietà", ha scritto. Giorgio Spaziani Testa, il presidente di Confedilizia, su X ha definito il caso "chiuso". (Iltempo.it)