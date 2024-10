Gamerbrain.net - Silent Hill 2 Remake: Come sbloccare l’armadietto della Reception

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno degli enigmi iniziali più intriganti che dovrai affrontare nell’ospedale di Brookhaven inè rappresentato dal codice del lucchetto nella. Potresti essere tentato di risolverlo in modo impulsivo, propriofa James con i parabrezza delle auto, ma ci sono indizi sottili da scoprire. In questa guida, ti guiderò passo dopo passo per svelare il mistero del lucchetto e ottenere la Chiave del Seminterrato. Forse potrebbe interessarvi la Guida Completa alle Armi inCodice del LucchettoIl codice per il lucchetto è 724. Puoi inserirlo direttamente per aprire la scatola delle chiavi, ma se preferisci un approccio più immersivo, segui le istruzioni qui sotto per scoprire il codice in modo organico.