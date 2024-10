Sabatini: “Scudetto? Inter favorita, ma il Napoli è la vera rivale! Conte feroce, i giocatori lo seguono” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex dirigente esalta la mentalità del Napoli di Conte, mentre l’Inter resta favorita: occhio alla Juventus, non proprio fuori dai giochi. Walter Sabatini, noto dirigente sportivo, ha espresso la sua visione sul campionato di Serie A in un’Intervista a La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, si stia affermando come la principale rivale dell’Inter nella corsa allo Scudetto. Nonostante l’Inter rimanga la favorita per la vittoria finale, Sabatini ha elogiato il gioco del Napoli, definendolo “euforico, divertente e remunerativo”. Il dirigente ha anche notato la crescita di Romelu Lukaku, sottolineando l’importanza di Conte nel trasmettere energia e motivazione alla squadra: “Sta crescendo Lukaku. Quella di Conte è stata un’ottima scelta da parte di De Laurentiis: il sangue gli ribolle nelle vene e lo trasmette. Napolipiu.com - Sabatini: “Scudetto? Inter favorita, ma il Napoli è la vera rivale! Conte feroce, i giocatori lo seguono” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex dirigente esalta la mentalità deldi, mentre l’resta: occhio alla Juventus, non proprio fuori dai giochi. Walter, noto dirigente sportivo, ha espresso la sua visione sul campionato di Serie A in un’vista a La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il, sotto la guida di Antonio, si stia affermando come la principaledell’nella corsa allo. Nonostante l’rimanga laper la vittoria finale,ha elogiato il gioco del, definendolo “euforico, divertente e remunerativo”. Il dirigente ha anche notato la crescita di Romelu Lukaku, sottolineando l’importanza dinel trasmettere energia e motivazione alla squadra: “Sta crescendo Lukaku. Quella diè stata un’ottima scelta da parte di De Laurentiis: il sangue gli ribolle nelle vene e lo trasmette.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sabatini : «Inter più forte della Juventus. Rimane la favorita!» - Inter favorita sulla Juventus. Rimane la favorita!») © Inter-News. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . CONFRONTO – Il primo posto è un discorso aperto per diverse squadre, ma Inter e Juventus sembrano più avanti rispetto alle altre. Sandro Sabatini conferma, ma aggiunge una cosa sul confronto: «Nessuno dice che l’Inter deve vincere per forza: comunque è la più forte, parte con i favori ... (Inter-news.it)

Serie A - Sabatini stupisce tutti : «Questa è la FAVORITA per lo Scudetto» - 10^ e 9^ – «10° posto per il Torino, non di più. com pronosticando le prime dieci posizione del prossimo campionato di Serie A. Vanoli è pragmatico e solido, due aggettivi che – per i […]. Sandro Sabatini, giornalista, ha pronosticato le prime dieci posizioni della prossima Serie A Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto sulle colonne di Calciomercato. (Calcionews24.com)