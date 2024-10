Lanazione.it - Posto d’onore al Polittico del Lorenzetti al Metropolitan Museum di New York

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 –aldelaldi NewLa splendida pala d’altare della Pieve protagonista della grande mostra dedicata alla pittura del Trecento Ghinelli: “Da Arezzo uno dei capolavori più ammirati. Un’occasione straordinaria per far conoscere la nostra città e i suoi tesori d’arte” “E' particolarmente emozionante vedere esposta nelle sale deldi Newla Pala di Pietroche siamo soliti ammirare nella nostra Pieve. Un'opera mastodontica rispetto a tutte le altre esposte e che qualifica una mostra meravigliosa dedicata alla nascita della pittura in Italia e in Occidente. E' la prima parte di un viaggio che porterà la Pala Tarlati alla National Gallery di Londra e che racconta il genio e il talento dei quali la nostra regione è stata la culla privilegiata.