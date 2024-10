Pattinaggio artistico a rotelle: la FISR annuncia i primi raduni per la stagione 2025 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il mantra è sempre quello: pianificare. Mentre la stagione 2024 si sta concludendo effettivamente in questi giorni con l’ultimo impegno internazionale, la Coppa Europa di Zurigo, nel mondo del Pattinaggio artistico a rotelle è già arrivato il momento di pensare all’annata sportiva 2025. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nell’ultima rassegna iridata l’Italia è intenzionata a salire ulteriormente di livello, andando a colmare le distanze in determinate categorie e rintuzzando contemporaneamente quelle di punta. Non a caso, negli scorsi giorni la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha reso noto non solo il classico calendario degli stage federali, ma anche quello dei raduni che, quest’anno, si svolgeranno a partire dal mese di gennaio. Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: la FISR annuncia i primi raduni per la stagione 2025 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il mantra è sempre quello: pianificare. Mentre la2024 si sta concludendo effettivamente in questi giorni con l’ultimo impegno internazionale, la Coppa Europa di Zurigo, nel mondo delè già arrivato il momento di pensare all’annata sportiva. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nell’ultima rassegna iridata l’Italia è intenzionata a salire ulteriormente di livello, andando a colmare le distanze in determinate categorie e rintuzzando contemporaneamente quelle di punta. Non a caso, negli scorsi giorni la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha reso noto non solo il classico calendario degli stage federali, ma anche quello deiche, quest’anno, si svolgeranno a partire dal mese di gennaio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pattinaggio artistico - gli italiani iscritti alle tappe del Grand Prix 2024 - Nella danza invece fari puntati poi ovviamente sui grandi veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, in scena al Grand Prix De France e alla Cup Of China con nel limitino la qualificazione alla quarta finale della carriera dopo quella delle stagioni 2018-2019, 2022-2023 e 2023-2024. Grandi ambizioni poi nelle coppie d’artistico, dove cercheranno di staccare il pass per la finale Lucrezia ... (Oasport.it)

Pattinaggio artistico : è la settimana del Budapest Trophy. Torna sul ghiaccio Matteo Rizzo - Impegno ideale per l’azzurro, pronto a misurarsi con tanti avversari dal livello medio, anche se non mancheranno concorrenti di alto profilo. Questo weekend andrà infatti in scena il Budapest Trophy, competizione internazionale inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2024-2025. (Oasport.it)

Pattinaggio artistico : ancora un record per Pezzetta. L’azzurra è quinta al Grand Prix Junior di Lubiana - 41 4 1 2 Jia SHIN KOR 193. 86 2 3 3 Caroline MULLEN / Brendan MULLEN USA 161. CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE FPl. 48, 56. 18 (61. 76, due punti in meno della nipponica Rena Uezono, quarta con 118. 27 21 20 21 Silvia LUTAY / Gleb RIASKIN BUL 96. 99 8 5 7 Iida KARHUNEN FIN 166. (Oasport.it)