Ilfattoquotidiano.it - Patteggia a 4 anni e 8 mesi Angelica Hutter, travolse una famiglia con l’auto e uccise 3 persone. Non andrà in carcere

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hato a 4e 8che sconterà in una struttura sanitaria,, la 34enne tedesca alla guida delche a Santo Stefano di Cadore (Belluno) lo scorso 6 luglio investì eMattia Antonello, che avrebbe compiuto 2il 16 luglio, il padre Marco di 48, e la nonna materna Maria Grazia Zuin, di 64. Accusa e difesa hanno raggiunto un accordo, accolto dal giudice per l’udienza preliminare. Nella prossima udienza, previsa per il 15 ottobre, sarà ufficializzato ilmento e il giudice deciderà dovedovrà scontare la pena. La donna, che al momento si trova in una struttura psichiatrica, potrebbe rimanere lì o essere trasferita. La decisione spetterà al magistrato. Per la difesa vi sarebbero le condizioni per una attenuazione delle misure di custodia.