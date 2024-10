Sport.quotidiano.net - Monza. Galliani spazza via le nubi su Nesta:: "Fiducia assoluta»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal ritiro prepartita anticipato di un giorno per volere della squadra, al pareggio con la Roma che ha allontanato ancora la prima vittoria in campionato. Ultimo posto, quattro punti in sette giornate come due anni fa, quando era già arrivato l’esonero di Giovanni Stroppa (al sesto turno, dopo il primo passo in classifica in seguito al pareggio col Lecce arrivato dopo cinque ko di fila) e la promozione di Raffaele Palladino. Questa volta però, nessun tandem panchinaro è nella testa di chi, come Adriano, ha ilnella testa e nel cuore quotidianamente. Anche nei giorni dedicati alla Nazionale, maglia indossata da Alessandroper 78 volte. Ora alla guida dei brianzoli, per la prima volta in carriera dopo le esperienze a Miami, Perugia, Frosinone e Reggio Emilia, l’ex difensore di Lazio e Milan è seduto su una panchina che non scotta nè traballa.