Meloni:nessun aumento tasse o sacrifici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 16.20 "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse sui cittadini. E' falso. Questo lo facevano i governi di sinistra,noi le tasse le abbassiamo, lo sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva". Così la premier Meloni in un video su Fb. "La cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse", sottolinea."Dall'opposizione alcuni vorrebbero l'introduzione di patrimoniali,ulteriori imposte".Noi per Manovra che rilanci economia senza chiedere nuovi sacrifici

Manovra - Meloni : “Falso che aumentiamo tasse - lo facevano governi di sinistra” - È falso. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva”. Meloni: “Opposizione vuole patrimoniale, noi per rilanciare economia” “Nonostante chiaramente dall’opposizione alcuni vorrebbero ad esempio l’introduzione di patrimoniali e ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno, che è lavorare per una manovra che rilanci ... (Lapresse.it)

Manovra - Tajani esclude nuove tasse. Arianna Meloni : “Non sarà di sarà di sacrifici” - Ora dicono che metteremo tasse su famiglie e imprese.  Tajani: “Extraprofitti? Concetto extraterrestre, nessuna nuova tassa” “Il ministro Giorgetti sta lavorando seriamente con i ministri alla nuova legge di Bilancio. Così in un colloquio con Repubblica la responsabile della segreteria di FdI Arianna Meloni, a margine della kermesse del partito a Brucoli. (Lapresse.it)

A. Meloni : “Niente nuove tasse - investiamo su famiglie - lavoratori e imprese” - Uno dei punti centrali dell’intervento di Arianna Meloni è stato il tema dell’immigrazione. Solo la Sinistra italiana è rimasta qui a sponsorizzare l'immigrazione clandestina, con delle politiche che hanno portato solo morti e disastri”, ha affermato con fermezza. Nella prossima legge di bilancio continueremo sulla stessa linea di sempre, quella che abbiamo promesso agli italiani: investire sui ... (Ilfogliettone.it)