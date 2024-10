Maltempo, fango e detriti sulla carreggiata: chiusa la statale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa notte, a causa delle forti piogge, acqua e detriti provenienti dal monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada statale per Agerola. Al momento non risultano feriti e danni a cose.Le strade sono state temporaneamente chiuse. Sul luogo sono Napolitoday.it - Maltempo, fango e detriti sulla carreggiata: chiusa la statale Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa notte, a causa delle forti piogge, acqua eprovenienti dal monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Stradaper Agerola. Al momento non risultano feriti e danni a cose.Le strade sono state temporaneamente chiuse. Sul luogo sono

