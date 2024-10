Bergamonews.it - Maltempo, agricoltori in difficoltà: “Crollano i raccolti di mais e frumento”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilche in queste settimane sta imperversando sulla Bergamasca ha significative ripercussioni sull’agricoltura del territorio. Le abbondanti precipitazioni cadute sulla provincia di Bergamo nell’ultimo mese incidono negativamente suiportando a cali della produzione di diverse specie. Per il, per esempio, si registra una contrazione di circa il 40%, maanche idi orzo eche fanno segnare una riduzione media del 30-40%. Tracciando il punto della situazione, il direttore di Coldiretti Bergamo, Carlo Loffreda, spiega: “Il clima quest’anno è stato inclemente con il settore agricolo. Nei primi 7 mesi dell’anno le precipitazioni cumulate nella nostra regione hanno raggiunto i 1072 millimetri con i mesi di maggio, marzo e febbraio che hanno fatto registrare gli accumuli più consistenti.