L’uragano Milton pronto a devastare la Florida | E’ questione di vita o morte

Tampa, 9 ottobre 2024 – L'uragano Milton sta facendo tremare la Florida con venti che superano i 230 chilometri all'ora. Questo potente fenomeno atmosferico si dirige verso Tampa Bay, una delle aree più densamente popolate e vulnerabili agli effetti delle inondazioni costiere negli Stati Uniti. Le autorità hanno emesso un allerta elevatissima, ordinando l'evacuazione di oltre un milione di persone. Biden: "E' questione di vita o di morte" Di fronte a questa emergenza, il presidente Joe Biden ha deciso di posticipare il suo viaggio programmato in Germania e Angola per monitorare la situazione. "È mia intenzione andare in Angola e in tutti i posti dove ho detto sarei andato", ha dichiarato Biden, sottolineando però che la situazione attuale richiede la sua attenzione.

