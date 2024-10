Inter-news.it - Inter, sfruttare la sosta per correggere un aspetto: vantaggio per Inzaghi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’può usufruire dellaper lavorare su un nucleo di difensori, non partiti con le proprie Nazionali, con cui Simoneha la possibilità di lavorare per ovviare a un problema dell’inizio di stagione. IL PUNTO – L’può beneficiare di undi cui solitamente non può fregiarsi durante laper le Nazionali: la permanenza di un gruppo consistente di difensori ad Appiano Gentile con Simone. Ciò è dovuto alle differenti motivazioni con cui i commissari tecnici di Italia, Germania e Francia hanno deciso di non convocare rispettivamente Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Yann Bisseck e Benjamin Pavard. A loro si aggiunge anche il portiere Yann Sommer, ritiratosi dalla Nazionale dopo l’ultimo Europeo disputato in maniera ottimale con la Svizzera.