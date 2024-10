In carcere i ladri dei negozi. Quattro colpi in una notte: uno ha violato la sorveglianza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avevano commesso Quattro furti in una notte, spostandosi tra la stazione ferroviaria e il quartiere del Piano. Due ladri che avevano preso di mira un ristorante, un bar, una macelleria e un supermercato, tutte attività che si trovavano a breve distanza le une dalle altre. Un’impronta digitale e le telecamere di pubblica sicurezza avevano però incastrato i banditi, un 27enne e un 29enne, foggiani. Rubando i soldi lasciati nei registratori di cassa e trafugati dentro i negozi avevano racimolato 6mila euro di bottino. colpi fatti in serie e a distanza di pochi minuti. Trascorso un mese le indagini della squadra mobile, insieme alla polizia scientifica e a quella ferroviaria, avevano portato i due indiziati agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Ilrestodelcarlino.it - In carcere i ladri dei negozi. Quattro colpi in una notte: uno ha violato la sorveglianza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avevano commessofurti in una, spostandosi tra la stazione ferroviaria e il quartiere del Piano. Dueche avevano preso di mira un ristorante, un bar, una macelleria e un supermercato, tutte attività che si trovavano a breve distanza le une dalle altre. Un’impronta digitale e le telecamere di pubblica sicurezza avevano però incastrato i banditi, un 27enne e un 29enne, foggiani. Rubando i soldi lasciati nei registratori di cassa e trafugati dentro iavevano racimolato 6mila euro di bottino.fatti in serie e a distanza di pochi minuti. Trascorso un mese le indagini della squadra mobile, insieme alla polizia scientifica e a quella ferroviaria, avevano portato i due indiziati agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

