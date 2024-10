Il Signore degli Anelli, Hugo Weaving esclude un suo ritorno: "Ne ho abbastanza della Terra di Mezzo" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attore Hugo Weaving, interprete di Elrond nella saga, ha spiegato perché non ha intenzione di ritornare nella saga in occasione dei progetti legati a Il Signore degli Anelli. L'universo della saga Il Signore degli Anelli si espanderà con nuovi film, ma Hugo Weaving non ha alcuna intenzione di riprendere il suo ruolo di Elrond. L'attore ha interpretato il ruolo nei sei lungometraggi diretti da Peter Jackson e, a differenza di altri suoi colleghi, non sembra essere interessato a un ritorno sul set. La spiegazione di Weaving Alcuni mesi fa è stato svelato che è in fase di sviluppo il prequel The Hunt for Gollum, che sarà diretto e interpretato da Andy serkis, e recentemente Ian McKellen e Viggo Mortensen, interpreti di Gandalf e Aragorn, hanno parlato del loro Movieplayer.it - Il Signore degli Anelli, Hugo Weaving esclude un suo ritorno: "Ne ho abbastanza della Terra di Mezzo" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attore, interprete di Elrond nella saga, ha spiegato perché non ha intenzione di ritornare nella saga in occasione dei progetti legati a Il. L'universosaga Ilsi espanderà con nuovi film, manon ha alcuna intenzione di riprendere il suo ruolo di Elrond. L'attore ha interpretato il ruolo nei sei lungometraggi diretti da Peter Jackson e, a differenza di altri suoi colleghi, non sembra essere interessato a unsul set. La spiegazione diAlcuni mesi fa è stato svelato che è in fase di sviluppo il prequel The Hunt for Gollum, che sarà diretto e interpretato da Andy serkis, e recentemente Ian McKellen e Viggo Mortensen, interpreti di Gandalf e Aragorn, hanno parlato del loro

