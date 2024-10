Golf: sette azzurri presenti all’Open di Francia 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Francesco Laporta sono i sette azzurri che prenderanno parte alla 106esima edizione del FedEx Open de France, uno dei tornei più longevi del DP World Tour. La manifestazione si terrà dal 10 al 13 ottobre sul percorso de Le Golf National, a Saint-Quentin-en-Yvelines, nei pressi Parigi. presenti nel field quattro giocatori tra i primi 50 del World Ranking: lo statunitense Billy Horschel (numero 17), il francese Matthieu Pavon (26), l’inglese Justin Rose (37) e il sudafricano Thriston Lawrence (46). Golf: sette azzurri presenti all’Open di Francia 2024 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Francesco Laporta sono iche prenderanno parte alla 106esima edizione del FedEx Open de France, uno dei tornei più longevi del DP World Tour. La manifestazione si terrà dal 10 al 13 ottobre sul percorso de LeNational, a Saint-Quentin-en-Yvelines, nei pressi Parigi.nel field quattro giocatori tra i primi 50 del World Ranking: lo statunitense Billy Horschel (numero 17), il francese Matthieu Pavon (26), l’inglese Justin Rose (37) e il sudafricano Thriston Lawrence (46).diSportFace.

Golf : World Tour. Sette azzurri sul green dell'Open de France - In gara Manassero, Migliozzi, Pavan, Scalise, Laporta e i fratelli Molinari ROMA - Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Francesco Laporta sono i sette azzurri che partecipano al FedEx Open de France, uno dei tornei più longevi ... (Ilgiornaleditalia.it)

Golf - Open de France 2024 : sette azzurri al via - c’è Manassero - 000 dollari, di cui 552. In palio, nel settimo dei nove appuntamenti dei “back 9”, un montepremi di 3. 250. Non ci sarà il detentore del titolo, il giapponese Ryo Hisatsune, ma occhi puntati tra gli altri su un altro ex vincitore del torneo, ovvero il belga Nicolas Colsaerts, runner up la scorsa ... (Sportface.it)

