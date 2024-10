Giorgetti annuncia stretta sul catasto e tagli alla spesa pubblica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia punta alla ricerca delle “case fantasma” e conferma il taglio del cuneo fiscale. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha fatto il punto sui conti pubblici durante un’audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Tra le novità annunciate, Giorgetti ha dichiarato l’intenzione di individuare le cosiddette “case fantasma”, ovvero gli immobili non registrati, e ha ribadito l’obbligo di aggiornamento dei dati catastali per chi esegue ristrutturazioni edilizie, con un richiamo esplicito a coloro che hanno beneficiato del Superbonus 110%. Questa disposizione riprende quanto già previsto nella manovra dello scorso anno. Giorgetti ha poi confermato che il governo procederà con tagli “consistenti” alla spesa pubblica, escludendo tuttavia il settore della sanità da queste riduzioni. Romadailynews.it - Giorgetti annuncia stretta sul catasto e tagli alla spesa pubblica Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia puntaricerca delle “case fantasma” e conferma ilo del cuneo fiscale. Il ministro dell’Economia Giancarloha fatto il punto sui conti pubblici durante un’audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Tra le novitàte,ha dichiarato l’intenzione di individuare le cosiddette “case fantasma”, ovvero gli immobili non registrati, e ha ribadito l’obbligo di aggiornamento dei dati catastali per chi esegue ristrutturazioni edilizie, con un richiamo esplicito a coloro che hanno beneficiato del Superbonus 110%. Questa disposizione riprende quanto già previsto nella manovra dello scorso anno.ha poi confermato che il governo procederà con“consistenti”, escludendo tuttavia il settore della sanità da queste riduzioni.

