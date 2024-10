Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni, due medici indagati: “Scambiarono miocardite per ansia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesca Carocci era un’attrice di teatro di 28 anni, morta di infarto dopo che i medici la avevano dimessa dall’Aurelia Hospital di Roma alla fine di febbraio scorso, prescrivendole una cura di antidolorifici. Secondo la loro diagnosi, il dolore al petto che la giovane aveva accusato sarebbe stato soltanto una manifestazione di ansia. Ma, invece, era sintomo di un principio di miocardite che purtroppo l’ha uccisa nel giro di 48 ore. La Procura capitolina ha aperto un’inchiesta e due medici risultano indagati per omicidio colposo in ambito sanitario.Leggi anche: Nanni Moretti colpito da infarto, rassicura il pubblico: “Sto bene, tornerò presto” Tutti i dubbi sulla morte di Francesca Carocci Il pm titolare del caso, secondo il Corriere della Sera, avrebbe chiuso le indagini a carico dei due medici e presto dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Thesocialpost.it - Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni, due medici indagati: “Scambiarono miocardite per ansia” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)era un’attrice di teatro di 28di infarto dopo che ila avevano dimessa dall’Aurelia Hospital di Roma alla fine di febbraio scorso, prescrivendole una cura di antidolorifici. Secondo la loro diagnosi, il dolore al petto che la giovane aveva accusato sarebbe stato soltanto una manifestazione di. Ma, invece, era sintomo di un principio diche purtroppo l’ha uccisa nel giro di 48 ore. La Procura capitolina ha aperto un’inchiesta e duerisultanoper omicidio colposo in ambito sanitario.Leggi anche: NMoretti colpito da infarto, rassicura il pubblico: “Sto bene, tornerò presto” Tutti i dubbi sulla morte diIl pm titolare del caso, secondo il Corriere della Sera, avrebbe chiuso le indagini a carico dei duee presto dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.

