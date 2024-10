Derby in casa per Virtus e Costone. E’ scontro sul rifiuto del PaleEstra (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ la vigilia del primo dei sei Derby cittadini di questa stagione di basket. Domani alle 21 infatti al PalaEstra si affrontano Vismederi Costone e Stosa Virtus. Una scelta, quella di giocare la stracittadina nell’impianto di viale Sclavo, che ha suscitato polemiche tra i tifosi biancoverdi che hanno diramato una nota in cui spiegano le motivazioni del malcontento in relazione al fatto che, in occasione dei Derby con la Mens Sana, Virtus e Costone non hanno rinunciato al fattore campo di fatto estromettendo dai palasport in questione (PalaCorsoni e PalaOrlandi) un cospicuo numero di sostenitori mensanini che non potranno quindi assistere ai match. Lanazione.it - Derby in casa per Virtus e Costone. E’ scontro sul rifiuto del PaleEstra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ la vigilia del primo dei seicittadini di questa stagione di basket. Domani alle 21 infatti al PalaEstra si affrontano Vismederie Stosa. Una scelta, quella di giocare la stracittadina nell’impianto di viale Sclavo, che ha suscitato polemiche tra i tifosi biancoverdi che hanno diramato una nota in cui spiegano le motivazioni del malcontento in relazione al fatto che, in occasione deicon la Mens Sana,non hanno rinunciato al fattore campo di fatto estromettendo dai palasport in questione (PalaCorsoni e PalaOrlandi) un cospicuo numero di sostenitori mensanini che non potranno quindi assistere ai match.

