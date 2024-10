Daredevil: Born Again sarà “problematico e spaventoso come il mondo di Game of Thrones” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Daredevil: Born Again sarà “problematico e spaventoso come il mondo di Game of Thrones” Alcune persone coinvolte nella realizzazione di Daredevil: Born Again hanno promesso che la prossima serie Disney+ sarà altrettanto cupa e violenta – se non di più – dell’ormai defunto show di Netflix, e il responsabile di Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha ribadito quanto sarà grintoso l’atteso ritorno dell’Uomo senza Paura durante un’intervista inedita al D23. Durante un’apparizione sul palco di On The Red Carpet Storytellers Spotlight della ABC, Winderbaum ha condiviso aggiornamenti su diversi progetti per il piccolo schermo e ha paragonato Born Again al notoriamente brutale Game of Thrones della HBO. “Immaginate se New York City fosse intricata, problematica e spaventosa come il mondo di Game of Thrones ”, ha detto. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ildiof” Alcune persone coinvolte nella realizzazione dihanno promesso che la prossima serie Disney+altrettanto cupa e violenta – se non di più – dell’ormai defunto show di Netflix, e il responsabile di Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha ribadito quantogrintoso l’atteso ritorno dell’Uomo senza Paura durante un’intervista inedita al D23. Durante un’apparizione sul palco di On The Red Carpet Storytellers Spotlight della ABC, Winderbaum ha condiviso aggiornamenti su diversi progetti per il piccolo schermo e ha paragonatoal notoriamente brutaleofdella HBO. “Immaginate se New York City fosse intricata, problematica e spaventosaildiof”, ha detto.

