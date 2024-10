Comune, Cipriano sulle Commissioni: “Il Pd è compatto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“L’insediamento delle Commissioni Consiliari rappresenta un momento di grande rilievo per l’esercizio concreto di quella che è la vera funzione dell’assemblea, un’occasione di grande importanza perché le Commissioni sono un’articolazione vitale che garantisce e tutela, anche nella dialettica tra maggioranza ed opposizioni, la vita democratica del Consiglio e quindi della comunità cittadina che rappresentiamo. Esprimo, perciò, a nome del gruppo del Pd l’augurio di buon lavoro alle Commissioni, a chi è stato chiamato a guidarle, a tutti i componenti, con l’auspicio che possano essere sempre luogo di confronto, di proposta e di controllo nell’interesse esclusivo dei cittadini di Avellino”, è quanto si legge in una nota diffusa da Luca Cipriano, capogruppo del Pd presso il Consiglio Comunale di Avellino. Anteprima24.it - Comune, Cipriano sulle Commissioni: “Il Pd è compatto” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“L’insediamento delleConsiliari rappresenta un momento di grande rilievo per l’esercizio concreto di quella che è la vera funzione dell’assemblea, un’occasione di grande importanza perché lesono un’articolazione vitale che garantisce e tutela, anche nella dialettica tra maggioranza ed opposizioni, la vita democratica del Consiglio e quindi della comunità cittadina che rappresentiamo. Esprimo, perciò, a nome del gruppo del Pd l’augurio di buon lavoro alle, a chi è stato chiamato a guidarle, a tutti i componenti, con l’auspicio che possano essere sempre luogo di confronto, di proposta e di controllo nell’interesse esclusivo dei cittadini di Avellino”, è quanto si legge in una nota diffusa da Luca, capogruppo del Pd presso il Consiglio Comunale di Avellino.

