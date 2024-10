Civiglio isolata anche domani: prosegue il taglio delle piante pericolanti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La strada provinciale SP 37, che collega Ponzate a Civiglio, rimarrà chiusa fino a quando le operazioni di messa in sicurezza non saranno completate. A seguito del sopralluogo tecnico con il dirigente comunale, è stato confermato che i lavori di taglio delle piante proseguiranno anche domani. La Quicomo.it - Civiglio isolata anche domani: prosegue il taglio delle piante pericolanti Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La strada provinciale SP 37, che collega Ponzate a, rimarrà chiusa fino a quando le operazioni di messa in sicurezza non saranno completate. A seguito del sopralluogo tecnico con il dirigente comunale, è stato confermato che i lavori diproseguiranno. La

Civiglio è quasi del tutto isolata - Problemi per gli abitanti di Civiglio. Come fa sapere l'amministrazione a causa di piante pericolanti su un terreno privato è stato necessario chiudere in entrambi i sensi di marcia via Ghislanzoni, la strada provinciale SP 37 che collega la frazione di Ponzate (Tavernerio) a Civiglio (Como)... (Quicomo.it)