Chi è Gemma Galgani di Uomini e Donne? Età, marito e Instagram (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dama di Uomini e Donne, conosciamo Gemma Galgani: età, biografia, ex marito, figli, vita privata e Instagram

Uomini e Donne registrazione 8 Ottobre 2024 - Gemma Galgani al settimo cielo : ecco chi è sceso a corteggiarla - Con questa nuova conoscenza, Gemma continua la sua ricerca dell’amore, mantenendo vivo l’interesse del pubblico sulle sue dinamiche nel trono over. Tra nuovi arrivi e addii definitivi, le dinamiche tra i protagonisti si fanno sempre più intense. Gemma ha chiuso una conoscenza per iniziarne una nuova con un affascinante corteggiatore canadese. (Anticipazionitv.it)

UeD - Gemma Galgani vede uomini fuori dal programma? Lei svela la verità - La protagonista è partita dai gossip che sono circolati nel corso di questa estate, quando è stata avvistata in compagnia di un ragazzo molto più giovane di lei. Nello specifico, si è soffermata sui tronisti. Un complimento che mi ha molto toccato. Come è possibile che Gemma in tutti questi anni non abbia mai avuto neppure un flirt al di fuori della trasmissione? Ebbene, sulla faccenda è ... (Tvpertutti.it)