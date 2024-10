Calano i prestiti ma aunemntano i finanziamenti, intaliani sempre più indebitati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una recente relazione sui prestiti concessi agli italiani nel secondo trimestre del 2024 ha scoperto una tendenza sempre maggiore degli italiani a indebitarsi. Cambiano leggermente, rispetto al periodo precedente, i metodi tramite cui i consumatori contraggono debiti. Calano i prestiti alle famiglie ma aumentano i finanziamenti, con un problema di costi. I tassi di interesse hanno infatti ricominciato a crescere dopo una breve frenata, nonostante la Bce abbia fatto calare il costo del denaro durante l’ultimo periodo. In Italia inoltre i prestiti al consumo rimangono più costosi rispetto al resto d’Europa, soprattutto a Francia e Germania. I dati dei prestiti degli italiani: aumentano i finanziamenti First Cisl ha eseguito un’analisi di alcuni dati della Bce riguardo ai prestiti concessi in Italia nel secondo trimestre del 2024, quello che va da aprile a giugno. Quifinanza.it - Calano i prestiti ma aunemntano i finanziamenti, intaliani sempre più indebitati Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una recente relazione suiconcessi agli italiani nel secondo trimestre del 2024 ha scoperto una tendenzamaggiore degli italiani a indebitarsi. Cambiano leggermente, rispetto al periodo precedente, i metodi tramite cui i consumatori contraggono debiti.alle famiglie ma aumentano i, con un problema di costi. I tassi di interesse hanno infatti ricominciato a crescere dopo una breve frenata, nonostante la Bce abbia fatto calare il costo del denaro durante l’ultimo periodo. In Italia inoltre ial consumo rimangono più costosi rispetto al resto d’Europa, soprattutto a Francia e Germania. I dati deidegli italiani: aumentano iFirst Cisl ha eseguito un’analisi di alcuni dati della Bce riguardo aiconcessi in Italia nel secondo trimestre del 2024, quello che va da aprile a giugno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italiani sempre più indebitati per andare in vacanza. Boom di prestiti - it e Prestiti. it, da inizio anno sono stati concessi prestiti personali per viaggi e vacanze per un totale di oltre 250 milioni di euro, segnando un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Secondo i dati raccolti da Facile. L'importo medio di questi prestiti è di 5. it . 425 euro, da restituire in circa 50 rate, distribuite su poco più di quattro anni. (Affaritaliani.it)

Italiani sempre più indebitati per andare in vacanza Boom di prestiti nel '24 (+12%). A chiederli sono i giovani - Secondo i dati raccolti da Facile. Il costo elevato delle vacanze estive ha causato una riduzione del turismo, spingendo molti italiani a richiedere prestiti per finanziare i loro viaggi. Segui su affaritaliani. L'importo medio di questi prestiti è di 5. it e Prestiti. 425 euro, da restituire in circa 50 rate, distribuite su poco più di quattro anni. (Affaritaliani.it)

Mutui - surroga sempre più diffusa : riguarda oltre 4 prestiti concessi su 10 - La domande di surroga del mutuo, nel secondo trimestre 2024, riguardano il 43% del totale dei finanziamenti. 000 euro finalizzato all’acquisto di un immobile del valore di 220. Gli immobili usati registrano un incremento del prezzo al metro quadrato pari al +2,9% mentre gli immobili nuovi viaggiano a quota +4,2%. (Quifinanza.it)