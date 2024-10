Barbara D’Urso è diventata nonna bis: l’annuncio del fiocco rosa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Barbara D’Urso è diventata nonna per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice televisiva con una foto pubblicata sui canali social. A renderla nonna bis è stata la nipotina nata tra l’amore di Giammauro Berardi, figlio della conduttrice e storico volto Mediaset, e della compagna Giulia.Leggi anche: Caserta, “Papà ha strangolato mamma”: il figlio mostra il cadavere di Eleonor in videochiamata con la zia Il messaggio sui social Barbara D’Urso aveva annunciato pubblicamente la gravidanza della nuora la scorsa settimana durante la partecipazione al programma televisivo di Rai 1, Ballando con le Stelle. Per l’occasione, si era mostrata entuasiasta all’idea di un nuovo fiocco rosa in famiglia: “Il mio cuore ora è diviso in quattro”, scrive come didascalia a una foto in cui abbraccia teneramente Giulia, la compagna del figlio Giammauro. Thesocialpost.it - Barbara D’Urso è diventata nonna bis: l’annuncio del fiocco rosa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice televisiva con una foto pubblicata sui canali social. A renderlabis è stata la nipotina nata tra l’amore di Giammauro Berardi, figlio della conduttrice e storico volto Mediaset, e della compagna Giulia.Leggi anche: Caserta, “Papà ha strangolato mamma”: il figlio mostra il cadavere di Eleonor in videochiamata con la zia Il messaggio sui socialaveva annunciato pubblicamente la gravidanza della nuora la scorsa settimana durante la partecipazione al programma televisivo di Rai 1, Ballando con le Stelle. Per l’occasione, si era mostrata entuasiasta all’idea di un nuovoin famiglia: “Il mio cuore ora è diviso in quattro”, scrive come didascalia a una foto in cui abbraccia teneramente Giulia, la compagna del figlio Giammauro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A 75 anni si mette a spacciare dalla finestra : arrestata "nonna pusher" - Ieri pomeriggio la polizia ha notato, nei pressi di uno stabile del centro storico, una donna affacciata ad una finestra che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato quest’ultima trovandola in... (Napolitoday.it)

La nonna di Giulia Cecchettin al processo : «Se fossi stata in Filippo Turetta sarei stata presente» - Alla prima udienza del processo per il femminicidio della ex fidanzata Filippo Turetta non c'era. Una scelta contestata dalla nonna della ragazza. (Vanityfair.it)

Maria Teresa Ruta : «Matrimonio con Roberto rimandato - devo fare la nonna. Sono stata depressa dopo la morte di papà» - Sono dodici in tutto (la prima nel 2015) le cerimonie nuziali che Maria Teresa Ruta e il compagno Roberto Zappulla hanno celebrato in giro per il mondo, con riti tipici delle diverse culture. La... (Leggo.it)