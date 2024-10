Apple, il MacBook Pro M4 svelato tre settimane prima del lancio ufficiale: ecco com’è fatto e quando arriva (Di mercoledì 9 ottobre 2024) prima la scatola su X, poi due video su YouTube: è la più grande fuga di notizie su un prodotto di Cupertino dai tempi dell’iPhone 4 Repubblica.it - Apple, il MacBook Pro M4 svelato tre settimane prima del lancio ufficiale: ecco com’è fatto e quando arriva Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)la scatola su X, poi due video su YouTube: è la più grande fuga di notizie su un prodotto di Cupertino dai tempi dell’iPhone 4

