Amianto e carcasse d'auto: una discarica abusiva da 20mila metri quadri sequestrata ad Erice (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Erice un’area di circa 20 mila metri quadri , in località Torrebianca, dove è stata realizzata una vera e propria discarica abusiva di materiali pericolosi: carcasse di auto e roulotte, lastre di eternit, arredi nonché sfabbricidi e rifiuti edilizi . L’intera area è stata sequestrata dai carabinieri ed affidata al proprietario del terreno. Si sta indagando per risalire ai responsabili. A Feedpress.me - Amianto e carcasse d'auto: una discarica abusiva da 20mila metri quadri sequestrata ad Erice Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aun’area di circa 20 mila, in località Torrebianca, dove è stata realizzata una vera e propriadi materiali pericolosi:die roulotte, lastre di eternit, arredi nonché sfabbricidi e rifiuti edilizi . L’intera area è statadai carabinieri ed affidata al proprietario del terreno. Si sta indagando per risalire ai responsabili. A

