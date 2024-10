Aiuti umanitari per Gaza bloccati, l'appello di Music for Peace (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Music for Peace intende portare alla luce la situazione del convoglio di Aiuti umanitari destinato alla popolazione civile della Striscia di Gaza. L'organizzazione ha raccolto oltre 80 tonnellate di generi di prima necessità , grazie alla collaborazione di cittadini, associazioni e collettivi Genovatoday.it - Aiuti umanitari per Gaza bloccati, l'appello di Music for Peace Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "forintende portare alla luce la situazione del convoglio didestinato alla popolazione civile della Striscia di. L'organizzazione ha raccolto oltre 80 tonnellate di generi di prima necessità , grazie alla collaborazione di cittadini, associazioni e collettivi

Gestire gli aiuti umanitari per Gaza con l’esercito : Netanyahu apre al piano dell’estrema destra per “occupare” la Striscia - Sono stati documentati in più occasioni dall’intelligence sia attacchi israeliani che hanno messo a rischio la vita degli operatori e dei civili durante la distribuzione di aiuti, sia abusi da parte di Hamas sugli stessi abitanti di Gaza, sia casi di furti e saccheggi, a volte condotti da gruppi informali di palestinesi armati. (Ilfattoquotidiano.it)

Libano - Blinken annuncia 157 milioni di aiuti umanitari Usa - "Questo finanziamento affronterĂ le esigenze nuove ed esistenti degli sfollati interni, delle popolazioni di rifugiati all'interno del Libano e delle comunitĂ che li ospitano", aggiunge Blinken in un comunicato pubblicato dal Dipartimento di Stato americano. Il segretario di Stato americano Antony Blinken annuncia che gli Usa forniranno "quasi 157 milioni di dollari in nuovi aiuti umanitari per ... (Quotidiano.net)

Netanyahu - 'Idf potrebbe gestire aiuti umanitari a Gaza' - Il portavoce dell'esercito non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L'Idf ha stimato che il pieno governo militare di Gaza costerebbe a Israele 11 miliardi di dollari all'anno. Il premier ha incaricato l'esercito di esaminare logistica, meccanismi operativi e personale necessari. Il capo di stato maggiore Herzi Halevi ha espresso opposizione, ha riportato Channel 12. (Quotidiano.net)