Addio a Ratan Tata l’iconico magnate indiano morto a 86 anni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), ex presidente del più antico conglomeratoSons, èmercoledì notte in un ospedale di Bombay. Aveva 86. L’attuale presidente deiSons, Natarajan Chandrasekaran, ha confermato la morte, ricordando ilcome suo «amico, mentore e guida» in un comunicato. «È con grande rammarico che salutiamo il signorNavel, un capo davvero straordinario», ha scritto il gruppo. La società ricorda come «il grupposotto la sua guida ha ampliato la sua impronta globale pur rimanendo sempre fedele alla sua bussola morale». Il gruppo è costituito da un centinaio di società (di cui 29 quotate) operanti in vari settori di attività, dall’acciaio alle auto, dalla salute alla finanza, dalla difesa al fast food sino alla telefonia. Il signorera stato ricoverato al Breach Candy Hospital nel sud di Mumbai questa settimana.