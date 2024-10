Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo 2011 con Luca Bizzarri piangemmo a dirotto. Gli voglio bene, ma le nostre vite sono separate. Ho amici più vicini”: lo rivela Paolo Kessisoglu

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)e la sua compagna, Silvia Rocchi, saranno tra i protagonisti di Milano4Mental Health. L’occasione giusta per presentare “C’e? Da Fare”, un ente del terzo settore che si occupa di disagio psicologico negli adolescenti. Il nome dell’associazione viene dalla canzone omonima che l’attore ha composto per la sua Genova: “Avevo cominciato a leggere materiale sugli effetti del Covid negli adolescenti. – ha detto a Il Corriere della Sera – Con una figlia, ero molto attento. Mia moglie e? la direttrice generale, oltre a essere cofondatrice. L’impulso e? stato suo. Condividere progetti nella coppia è molto importante, direi che e? fondamentale”. Nel progetto non è coinvolto il compagno e socio di set da una vita,: “No, teniamoleindividuali. Hopiu?, sebsia una persona che stimo sul piano professionale, e gli