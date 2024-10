Tsitsipas e Medvedev hanno fatto pace dopo anni: “Aveva detto cose cattive, ora lo rispetto di più” (Di martedì 8 ottobre 2024) Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev sono stati amici molto a lungo, poi hanno rotto e in modo brusco e pubblico il loro rapporto. Ora sono tornati amici, il tennista greco ha parlato del loro rapporto direttamente da Shanghai dove si sfideranno. Fanpage.it - Tsitsipas e Medvedev hanno fatto pace dopo anni: “Aveva detto cose cattive, ora lo rispetto di più” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Stefanose Daniilsono stati amici molto a lungo, poirotto e in modo brusco e pubblico il loro rapporto. Ora sono tornati amici, il tennista greco ha parlato del loro rapporto direttamente da Shanghai dove si sfideranno.

