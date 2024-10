Dailymilan.it - SOCIAL Daily Milan, tifosi contro Paulo Fonseca: ma Pulisic è il primo a non obbedire. I commenti

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Idihanno raccolto lo sfogo di tantirossoneri stanchi di: anche Christiannel mirino Dopo la sconfitta dei rossoneri per mezzo della Fiorentina, i canalidisono stati invasi dai commenti deidel Diavolo che sono stufi die di come gestisce lo spogliatoio. Sotto la lente d’ingrandimento ci è finito il caso rigori, che ha visto – per ben due volte – due non rigoristi. A detta del tecnico, avrebbe infatti dovuto presentarsidal dischetto. Così non è stato e tra iè scoppiata la polemica: “doveva tirare il rigore” dice Angelo Nolano. Secondo Davide Ferraro, anchenon ha obbedito non insistendo per calciare lui il rigore: “Iladai disobbedienti”.