Restyling di Cava Santa Barbara. Dopo 27 anni di attesa, il via. Conferenza di servizi "semplificata" chiusa al Parco Adda Nord, agli atti i pareri, progetto al via e finanziamento, oltre 1 milione di euro in cassa: entro primavera i lavori, attesi da 27 anni, per la riqualificazione della Cava Santa Barbara ad Albignano. Sarà sottoposta a un recupero esclusivamente di natura ambientale ed ecologica. Situata in una zona in cui il tributo pagato al rinnovamento infrastrutturale (quadruplicamento ferroviario prima, Brebemi poi) è stato vent'anni fa particolarmente pesante, sarà una porzione di territorio restituita alla natura e al paesaggio. Si è chiusa nei giorni scorsi, come si diceva, la conferenza di servizi che ha avuto come ente capofila il Parco. Il progetto di riqualificazione della Cava, come si ricorderà, risaliva al lontano 1997, incluso nell'accordo di programma per il potenziamento della tratta ferroviaria Pioltello-Treviglio.

