Liberoquotidiano.it - "Quanto devo investire?": il dramma di Michele Cucuzza, come è stato truffato

(Di martedì 8 ottobre 2024) In fondo, iri sono i più democratici di tutti. Non guardano in faccia a nessuno: giovani e anziani, uomini e donne, vip o meno, chiunque può finire in trappola. Ne sa qualcosaCuccuzza. Giornalista, 72 anni, uno che di cronaca ne ha vista e raccontata tanta fin da giovanissimo, a Radio Popolare, per poi diventare uno dei volti di punta della Rai conducendo Tg2, I fatti vostri e, appunto, Cronaca in diretta. Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, racconta la sua sfortunata esperienza senza imbarazzi.ricorda il primo contatto con ilre, al telefono: «Mi chiede:vorrebbe? E io dico: 2mila euro. Così comincia per una settimana ci sentiamo ogni giorno». «E ogni volta ti dicehanno fruttato quei 2mila euro», lo incalza Brindisi.