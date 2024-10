Ilgiorno.it - Perseguitata dalla violenza . Operaio aggredisce la convivente davanti ai clienti della sala slot

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Aveva aggredito la propriain unadi Dalminea tutti. L’episodio la sera di lunedì 30 settembre. E non era nemmeno la prima volta che la picchiava: la storia andava avanti così da due anni. Stavolta, però, lo ha fattoa testimoni e telecamere e i carabinieri lo hanno arrestato in casa sua per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, per poi portarlo in carcere. A finire in manette un 43enne italiano,, di Osio Sopra, che aveva preso a pugni e trascinato per terra la compagna, una 47enne, disoccupata, alla presenza die personale. E sono stati proprio loro a chiamare il 118 mentre l’uomo si allontanava. La donna, soccorsa, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposta a accertamenti medici.