Michelle Comi, influencer Onlyfans lancia raccolta fondi per rifarsi il seno: raccolti 15mila euro (Di martedì 8 ottobre 2024) “Salve sudditi, da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana”. È con queste parole che l’influencer torinese Michelle Comi, famosa su Onlyfans, ha lanciato sul sito GoFundMe una raccolta fondi per un’operazione chirurgica di mastoplastica additiva. Il suo appello ha avuto molto successo: l’obiettivo finale era fissato a 15mila euro ed è stato raggiunto in meno di due giorni, con donazioni singole anche di migliaia di euro. E ora Comi assicura ai fan: “Vi terrò aggiornati in questo percorso”. Lapresse.it - Michelle Comi, influencer Onlyfans lancia raccolta fondi per rifarsi il seno: raccolti 15mila euro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Salve sudditi, da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana”. È con queste parole che l’torinese, famosa su, hato sul sito GoFundMe unaper un’operazione chirurgica di mastoplastica additiva. Il suo appello ha avuto molto successo: l’obiettivo finale era fissato aed è stato raggiunto in meno di due giorni, con donazioni singole anche di migliaia di. E oraassicura ai fan: “Vi terrò aggiornati in questo percorso”.

“Donazioni per rifarmi il seno”. Michelle Comi raggiunge una bella cifra. E un imprenditore dona 3mila euro - Per Torino Cronaca si tratterebbe del proprietario della catena di cliniche dentistiche Dentista. Intendiamo prese di posizione, eh, che il concetto va chiarito visto che sono davvero in tanti a seguirla su social e piattaforme varie, come Onlyfans, e non vorremmo creare false illusioni. Con un ... (Caffeinamagazine.it)

Michelle Comi - chi è l’influencer che lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno - Michelle Comi lancia una raccolta fondi sui social per sostenere un intervento di mastoplastica additiva L’influencer torinese Michelle Comi, attiva su OnlyFans, continua a far parlare di sé con iniziative controverse e polemiche. . Dopo aver lanciato, la scorsa estate, un appello sui social per ... (Lidentita.it)

Michelle Comi e la sua raccolta fondi su Gofundme sono il problema minore : stiamo guardando il dito e non la luna - Ecco, non parlerei degli ottantasei donatori di Michelle Comi, ma di chi, invece, è vittima del sistema degli influencer, a volte senza nemmeno accorgersene. Non è benaltrismo, il mio, perché considero Michelle Comi un personaggio destinato a consumarsi da solo. Michelle Comi non è il vero ... (Donnapop.it)