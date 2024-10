Incubo maltempo, è il giorno della allerta arancione: zone e fiumi a rischio (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – La pioggia e i temporali che fanno paura. Oggi, martedì 8 ottobre, è il giorno della allerta arancione in Toscana e rossa alla Spezia e provincia. Per quanto riguarda la Toscana la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso in particolare un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale, uno per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti. Il primo, con validità dalle 12 alla mezzanotte dell’8 ottobre riguarda la Lunigiana. Il secondo, dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani, è valido per quasi tutta la regione ad esclusione delle zone centrali interne, mentre il terzo riguarda tutta la zona nord-occidentale sempre nella stessa fascia oraria. Le zone interessate La consistente perturbazione in arrivo da ovest interessa tutta la regione. Lanazione.it - Incubo maltempo, è il giorno della allerta arancione: zone e fiumi a rischio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – La pioggia e i temporali che fanno paura. Oggi, martedì 8 ottobre, è ilin Toscana e rossa alla Spezia e provincia. Per quanto riguarda la Toscana la Sala operativaProtezione civile regionale ha emesso in particolare un codiceperidraulico del reticolo principale, uno peridrogeologico e idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti. Il primo, con validità dalle 12 alla mezzanotte dell’8 ottobre riguarda la Lunigiana. Il secondo, dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani, è valido per quasi tutta la regione ad esclusione dellecentrali interne, mentre il terzo riguarda tutta la zona nord-occidentale sempre nella stessa fascia oraria. Leinteressate La consistente perturbazione in arrivo da ovest interessa tutta la regione.

