Il presidente Mattarella per gli 80 anni di Coldiretti

Parte la raccolta digitale delle firme per una legge di iniziativa popolare che porti l'Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola con l'obbligo dell'etichetta d'origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio. Già raccolte 300mila firme nei mercati e tra

Presidente Mattarella : inaccettabili recrudescenze di sentimenti di antisemitismo - Ciò è indispensabile per garantire pace e sicurezza durevoli ai due popoli e all’intera regione, e per evitare che l’ostilità, l’avversione e il risentimento accumulatisi in questi mesi producano in tutto il Medio Oriente nuove e sempre più drammatiche esplosioni di violenza”. Aggiornamento ore 10. (Italiasera.it)

Gli agricoltori della Campania agli 80 anni di Coldiretti col Presidente Mattarella - Un evento che prevede la partecipazione di una folta delegazione di agricoltori che raggiungeranno il teatro Eliseo da tutte le province della regione Campania. Il percorso della Coldiretti non si è mai chiuso nel piccolo mondo nonostante l’azione è stata sempre quella di agire sempre ... (Anteprima24.it)

Catania accoglie il "Trofeo Coni" - il presidente Mattarella dà il via alla manifestazione - Si è aperta ufficialmente oggi pomeriggio, nella cornice di piazza Università a Catania, la nona edizione del "Trofeo Coni", in programma da giovedì 3 a domenica 6 ottobre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via ufficialmente la manifestazione, alla quale partecipano... (Cataniatoday.it)