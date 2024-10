Il cardinale Ravasi a Brindisi: un dialogo tra fede, ragione e scienza (Di martedì 8 ottobre 2024) Brindisi - Giovedì 10 ottobre, alle ore 18, presso la pontificia basilica cattedrale di Brindisi, il cardinale Gianfranco Ravasi terrà una conferenza pubblica dal titolo "La religione e l’umanesimo tra scienza e fede". L’evento, promosso e organizzato dall’ufficio per la pastorale della cultura Brindisireport.it - Il cardinale Ravasi a Brindisi: un dialogo tra fede, ragione e scienza Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024)- Giovedì 10 ottobre, alle ore 18, presso la pontificia basilica cattedrale di, ilGianfrancoterrà una conferenza pubblica dal titolo "La religione e l’umanesimo tra". L’evento, promosso e organizzato dall’ufficio per la pastorale della cultura

Il Cardinale Ravasi a Brindisi: un dialogo tra fede, ragione e scienza - Giovedì 10 ottobre, alle ore 18.00, presso la Pontificia Basilica Cattedrale di Brindisi il Cardinale Gianfranco Ravasi, tra le intelligenze più aperte e viva ... (brundisium.net)

