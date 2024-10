Iodonna.it - I profumi da uomo per l'autunno 2024 si dividono tra scie ancora estive e composizioni più intense e cocoon. Ecco qualche novità

(Di martedì 8 ottobre 2024) Idaper l’sono destinati al successo. Agli italiani, infatti, piace profumarsi. E tanto. Non a caso, nel 2023, le fragranze hanno rappresentato la terza famiglia di prodotto in quanto a performance in tema di consumi nel mercato cosmetico. Quelle maschili, in particolare, sono cresciute del +11,9% per un ammontare di 518 milioni di euro (fonte: Beauty ReportCosmetica Italia). Non stupisce che per la stagioneinverno, le Maison ne abbiano lanciate parecchie. E molto diverse tra loro.