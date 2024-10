Greta Spreafico scomparsa, l'ex fidanzato indagato per omicidio (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo colpo di scena nel caso di Greta Spreafico, la donna di 53 anni di Erba, in provincia di Como, scomparsa nel delta del Po rodigino il 4 giugno 2022. L'ex fidanzato della 53enne, Gabriele Lietti, è stato iscritto al registro degli indagati con le accuse di omicidio preterintenzionale Today.it - Greta Spreafico scomparsa, l'ex fidanzato indagato per omicidio Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo colpo di scena nel caso di, la donna di 53 anni di Erba, in provincia di Como,nel delta del Po rodigino il 4 giugno 2022. L'exdella 53enne, Gabriele Lietti, è stato iscritto al registro degli indagati con le accuse dipreterintenzionale

