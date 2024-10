Ilrestodelcarlino.it - Festa e solidarietà: mercatini, musica e buon cibo per Auser e luminarie natalizie

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) ‘Granarolo in’ è pronta ad accendere il centro cittadino con un lungo fine settimana di eventi . Venerdì, sabato e domenica la città si animerà di, spettacoli,, attività sportive e tanto divertimento. Organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro-Loco e numerose associazioni locali, laè l’evento più atteso del territorio. L’edizione 2024 non sarà solo un’occasione di divertimento, ma anche di: parte del ricavato dello stand gastronomico sarà devoluto per l’installazione dellee adper l’acquisto di un’auto elettrica per i trasporti sociali. Un impegno a fianco dell’associazione che già da alcuni mesi, con l’appoggio del Tavolo del Volontariato, ha attivato una raccolta fondi alla quale hanno già aderito cittadini e aziende.