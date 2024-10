Romadailynews.it - Fermata una 35enne per rapina aggravata a Roma

(Di martedì 8 ottobre 2024) La donna ha aggredito un’anziana in via Tor de Schiavi, causando una frattura al femore. Unadi origine bosniaca è stata arrestata aper averto e aggredito una donna anziana in via Tor de Schiavi. L’episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì, quando latrice ha spintonato violentemente l’anziana, facendola cadere a terra e provocandole una frattura al femore. Dopo averle sottratto un borsello, la donna è fuggita, lanciando la refurtiva a terra nel tentativo di sfuggire all’inseguimento di alcuni passanti. La vittima è stata soccorsa da un’ambulanza che si trovava sul posto e trasportata in ospedale per le cure necessarie. Nel frattempo, alcuni testimoni hanno fornito una descrizione precisa dellatrice, consentendo alla Polizia di Stato di intercettarla poco dopo.