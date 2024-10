Dragon Ball ha grandi piani per continuare dopo Dragon Ball Daima (Di martedì 8 ottobre 2024) Dragon Ball Daima farà il suo attesissimo debutto tra pochi giorni, e le menti dietro il franchise stanno stuzzicando l’idea che ci siano altri piani in atto per far proseguire il tutto dopo il nuovo anime. Dragon Ball Daima è una nuovissima serie anime creata in parte per celebrare il 40° anniversario della serie manga originale del compianto Akira Toriyama, pubblicata sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Il film presenterà una storia inedita, non presente nel manga o nell’anime originale, e amplierà il canone con un regno completamente nuovo e ricco di personaggi. Questo è l’aspetto più eccitante della nuova serie. Dragon Ball Daima era già un progetto interessante per il semplice fatto che si tratterà di nuovo materiale di Dragon Ball, ma anche di un’espansione della storia del franchise in alcuni modi significativi. Nerdpool.it - Dragon Ball ha grandi piani per continuare dopo Dragon Ball Daima Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024)farà il suo attesissimo debutto tra pochi giorni, e le menti dietro il franchise stanno stuzzicando l’idea che ci siano altriin atto per far proseguire il tuttoil nuovo anime.è una nuovissima serie anime creata in parte per celebrare il 40° anniversario della serie manga originale del compianto Akira Toriyama, pubblicata sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Il film presenterà una storia inedita, non presente nel manga o nell’anime originale, e amplierà il canone con un regno completamente nuovo e ricco di personaggi. Questo è l’aspetto più eccitante della nuova serie.era già un progetto interessante per il semplice fatto che si tratterà di nuovo materiale di, ma anche di un’espansione della storia del franchise in alcuni modi significativi.

