Dalla Terra allo Spazio e ritorno L’incontro tra astronauti e studenti alla Sapienza

Avere lo Spazio a portata di mano o, per meglio dire, avere a portata di mano chi nello Spazio c'è stato davvero. Questo il fulcro dell'incontro d'eccezione tra l'equipaggio della missione spaziale Axiom-3 e gli studenti del Dipartimento di ingegneria aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma. Al teatro Ateneo, i quattro astronauti di Axiom Space, Walter Villadei (colonnello Aeronautica militare), Marcus Wandt (astronauta svedese dell'Esa), Alper Gezeravci (primo astronauta turco della storia) e il comandante della missione stessa, Michael Lopez-Alegria (Axiom Space ed ex Nasa), hanno potuto interfacciarsi con le giovani promesse dell'ingegneria italiana e internazionale.

