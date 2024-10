Come mai si può cadere sempre più spesso vittima delle truffe sentimentali? (Di martedì 8 ottobre 2024) Si comincia con un semplice approccio sulle app di dating o su Facebook. Si chiacchiera, molto, scoprendo di avere tantissime cose in comune; spesso non ci si vede ma per motivi (apparentemente) giustificabili. Fino a che non arriva un problema che richiede un aiuto economico. Ed è a questo punto che molti si rendono conto di essere caduti nella trappola di una truffa sentimentale. Ma non si è i soli. Anzi, negli ultimi anni, queste situazioni sono aumentate, di molto. Iodonna.it - Come mai si può cadere sempre più spesso vittima delle truffe sentimentali? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si comincia con un semplice approccio sulle app di dating o su Facebook. Si chiacchiera, molto, scoprendo di avere tantissime cose in comune;non ci si vede ma per motivi (apparentemente) giustificabili. Fino a che non arriva un problema che richiede un aiuto economico. Ed è a questo punto che molti si rendono conto di essere caduti nella trappola di una truffa sentimentale. Ma non si è i soli. Anzi, negli ultimi anni, queste situazioni sono aumentate, di molto.

