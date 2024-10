Inter-news.it - Cassano: «Se l’Inter arriva seconda è fallimento! Rivincere difficile? Cag***»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il solito discutibile e senza mezze misure FantAntonio. L’ex giocatore ha detto la sua suldi Simone Inzaghi. SECONDO POSTO FALLIMENTARE – Antonio, su Twitch durante “Viva El Futbol“, ha sempre dichiarazioni forti quando parla del: «L’unica cosa è la non solidità che non sta dimostrando in questo periodo del. Lo ha detto anche Sommer, non mi dà tanta solidità in questo momento. Vai in vantaggio di un uomo e di due gol e poi prendi gol. Ha poco gioco fluido.in tutte e quattro le volte è sempre stata la più forte, un anno l’ha perso con una squadra che potevare solo quarta, due anni fa il Napoli ti ha disintegrato, l’anno scorso l’hai vinto con merito e quest’anno hai l’obbligo di vincerlo.