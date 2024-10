Bando “Città che legge”, il Comune di Cava de’ Tirreni tra i vincitori (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Cava de’ Tirreni, Comune Capofila e promotore del progetto, è tra i vincitori del Bando “Città che legge” per la realizzazione di attività integrate volte alla promozione del libro e della lettura, relativo all’anno 2023, per un finanziamento di euro 44.620,00. Il progetto “Cava che legge” è stato elaborato da una rete di partner istituzionali e associativi, oltre il Comune di Nocera Inferiore, hanno partecipato, Cava Felix (progettista), Ams Investimenti, gli Istituti Comprensivi Santa Lucia, S.Nicola, A. Anteprima24.it - Bando “Città che legge”, il Comune di Cava de’ Tirreni tra i vincitori Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldide’Capofila e promotore del progetto, è tra idelche” per la realizzazione di attività integrate volte alla promozione del libro e della lettura, relativo all’anno 2023, per un finanziamento di euro 44.620,00. Il progetto “che” è stato elaborato da una rete di partner istituzionali e associativi, oltre ildi Nocera Inferiore, hanno partecipato,Felix (progettista), Ams Investimenti, gli Istituti Comprensivi Santa Lucia, S.Nicola, A.

