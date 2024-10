Oasport.it - ATP Shanghai, Novak Djokovic: “Cobolli ha pagato la stanchezza, io voglio continuare ancora a giocare”

(Di martedì 8 ottobre 2024), dopo un esordio tutt’altro che semplice contro Alex Michelsen, ha offerto una prova di grande qualità ed efficienza ai sedicesimi del Masters 1000 dilasciando appena tre game a Flavioe qualificandosi per gli ottavi di finale laddove affronterà Roman Safiullin. Queste le parole dell’ex numero 1 del mondo al termine del match: “Ho messo in campo tennis d’altissimo livello fin dal primo punto. Avevo un piano di gioco molto chiaro in testa e sapevo come metterlo in pratica. Era la prima volta che affrontavoe credo che il lungo match che ha giocato ieri lo abbia un po’ condizionato perché non è stato altrettanto preciso o reattivo. Sono stato anche molto solido dal fondo cercando sempre di dettare lo scambio e in definitiva sono stati due ottimi set“.